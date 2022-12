Dr. Kozma Ákos ombudsman 2021-es vizsgálata több hiányosságot is feltárt a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Rumi Különleges Gyermekotthonában és rendszeresen figyelemmel kíséri a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató munkáját is. Az alapvető jogok biztosa az ellátás körülményeinek javítása érdekében összefogásra kérte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát és az erdőkért is felelős államtitkárt.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. közösségi oldalán arról is: a BV fogvatartottjai jóvátételi munkával felújították a rumi gyermekotthont és a bajai lakásotthont, a szervezet támogatásának köszönhetően pedig új bútorokat, háztartási eszközöket, műszaki cikkeket kapott a vasi intézmény. Az összefogás „karácsonyi csodája” a gyerekeknek ajándékokat is hozott.

Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója az Emberi Jogok Napján átvett ombudsmani elismerést Ferenc pápa irgalmasságról és könyörületességről szóló szavait idézve köszönte meg: „Ha úgy adsz valamit, hogy nem érinted kézzel a valóságot, és nem nézel a rászoruló szemébe, akkor az alamizsna nem annak a személynek szól, akinek adod, hanem saját magadnak. Megnyugtatod vele a saját lelkiismeretedet. Gondolkozzatok el ezen! Látni és cselekedni - ezt kell mindig szem előtt tartani!”

Az ombudsmani kezdeményezésre a gyermekek érdekében indult országos összefogás folytatódik. A büntetés-végrehajtás és az állami erdőgazdaságok idén újabb kettő, egy Veszprém és egy Baranya megyei Ágota-otthont újítanak fel.

Az Emberi Jogok Napján tartott központi ünnepségen a Rumi Gyermekotthon és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat több mint húsz fiatalja is részt vett. A BV és az Erdészet ajándékait, valamint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala munkatársainak adományait vehették át.