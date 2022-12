Eljött az esztendő utolsó napja, amelyet a legtöbben nagyobb társasággal, szórakozással töltenek. Szerencsés az, aki ilyenkor is népes családjával lehet. Lászlóék, Kocsisék, Bucsiék, Farkasék és Szokolovszkiék egy család, huszonnégyen jönnek össze szilveszterkor. Mivel a famíliából szinte mindenki szeret sportolni, délelőtt mozgással kezdenek: sorversenyekkel és focival hangolnak a körmendi műfüves pályán, ebédre gulyás készül, majd Kocsis mamánál jönnek össze, ott folytatják a közös programot. Éjfélkor koccintanak, lesz játék, zene, ének és tánc. Ahogy mindig, biztosan most is nagy kedvvel zárja majd az évet a nagy család. A képen Bucsi Luca, Bucsi Lotti, Kocsis Emma, Kocsis Nilla, Kocsis Linett, Szokolovszki Nóra és Szokolovszki Lia fújják a szilveszteri trombitát, és koccintanak gyerekpezsgővel a 2023-as évre és mindannyiunk boldogságára, egészségére.