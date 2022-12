A vasárnapi püspöki szentmise főcelebránsa Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök volt a szombathelyi székesegyházban. - A mise elején tartott csönd alatt azzal szembesülünk, hogy mindannyian emberek vagyunk megannyi gyöngeségünkkel és gyarlóságunkkal, amit szeretnénk magunk mögött tudni, hogy méltó és szép módon tudjunk ünnepelni - mondta a püspök.

A prédikációban a segédpüspök így beszélt: - Jézus mindenben hasonlóvá lett hozzánk. A legtöbbünk már látott kisbabát, amikor ott alszik a kiságyban - és nem tudjuk, hogy miket álmodik, miket gondol, de van úgy, hogy az alvó gyermek összehúzza a szemöldökét. Vagy gőgicsél és felsír álmában - vagy mosolyog, olyan kedves az arca szinte fülig ér a szája. Vajon mit álmodhat egy ilyen csöpp baba? - tette fel a kérdés a segédpüspök, majd így folytatta:

- Ugyanilyen volt a mi kis Jézusunk is, a Szűzanya és Szent József látták ugyanezeket a gesztusokat. Nyilván nem tudjuk, de sejtjük, hogy megálmodhatta, mi zajlik a világban. Megálmodta az első nagy bűnt, amit mindannyian örököltünk - és annak következményeit. Megálmodhatta azt az időt, amikor az ember eljutott odáig, hogy elfordult az Istentől. Ilyenkor talán fel is sírt. Álmodhatott annyi szörnyűségről, amit mi emberek követtünk és követünk el - egészen napjainkig. Megálmodhatta a borzalmakat, amik itt vannak a nyakunkban - sorolta a püspök, megemlítve a Covid-járvány pusztítását is.