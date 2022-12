A vállalkozás fennállásának 40. évfordulóját dolgozóival együtt ünnepelte az alapító Horváth család a Haladás Sportkomplexumban.

– Hagyomány, minőség, szakértelem – ezzel a mottóval indítottuk az Óperint utcában a vállalkozásunkat, és sokáig ez a felirat állt az üzlet homlokzatán is. Most is ugyanezeket az elveket valljuk, így próbálunk előremenni – hangsúlyozta Horváth Endre, a festék- és építőanyag-kereskedelemmel foglalkozó cég, a Renovo alapító ügyvezetője. Vas megye első gmk-jaként, a rendszerváltozás előtti első magánvállalataként számos kihívást kellett a négy évtizedben leküzdeniük. Az elért eredményekért szombaton vacsorával egybekötött ünnepi eseményen mondtak köszönetet a dolgozóknak; az ügyvezető igazgató kiemelte a feleségét, aki több mint negyven éve támogatja a mindennapokban.

Szintén a köszönet hangján szólalt meg dr. Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke, kiemelve: a cég munkatársai az otthonteremtés résztvevőiként rengeteget tettek a szombathelyiekért.

– Mindegy, mi jön ki onnan, együtt legyőzzük – idézett a Gladiátor című film amfiteátrumban játszódó jelenetéből Szombathely országgyűlési képviselője, aki így utalt arra, hogy a háború miatti kihívásokkal, nehézségekkel teli gazdasági helyzetben is remélhetően helytáll a régióban 11 üzletet működtető vállalkozás.

Forrás: Unger Tamás

Az elmúlt négy évtized fordulópontjait a többi között a Vas Népében megjelent cikkekből összeállított prezentációval mutatta be Horváth Endre lánya, dr. Parragh Bianka, aki ötéves kora óta figyelheti a családi vállalkozás fejlődését. Szólt a cég társadalmi felelősségvállalásáról: 2010-ben 750 ezer forintot gyűjtöttek össze és juttattak el a vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára, támogatták a Savaria karnevál megrendezését és a celldömölki adventi díszkivilágításhoz is hozzájárultak.

Dr. Parragh Bianka a közeljövő tervei kapcsán a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és a zöld irányok előtérbe helyezéséről is beszélt. Megtudtuk: a cégtulajdonos jóvoltából minden dolgozó 40 ezer forint rezsitámogatásban részesül.