Legutóbbi szentföldi útjáról is szólt dr. Korzenszky Richárd OSB, aki advent negyedik hétvégéjén a Nagy Gáspár Alapítvány meghívására osztotta meg adventi gondolatait. - Amikor kijöttünk a templomból, odakint már sötét volt. A téren már a karácsonyi díszek, mindenféle csecsebecsék világítottak, az eső már nem zuhogott, az árusok mindenféle harsány kiáltással próbálták eladni a betlehemi portékát. De sokkal erősebb volt bennünk az a fényesség, amit magunkkal hoztunk a születés barlangjából. Ez a fény, a világ világossága átjárta szívünket, lelkünket. Erre volna szüksége ennek a háborúskodó, gyilkolásból pénzt remélő, önpusztító világnak – mutatott rá. - Szüksége volna arra, hogy átmossa a felülről jövő eső, amely a Szentföld szinte mindig szikkadt földjének igazi áldás. A mi szikkadt, megkeményedett lelkünket kellene, hogy megpuhítsa az Isten kegyelme: „Harmatozzatok egek felülről” – idézte a rorate miséken, advent negyedik vasárnapján is elhangzó éneket dr. Korzenszky Richárd. - És nem kellene félnünk semmiféle fáradtságtól, semmiféle erőfeszítéstől, rá kellene jönnünk, hogy nem attól lesz béke bennünk, hogy megpróbálunk pusztításból anyagi gazdagsághoz jutni - folytatta. - Bármennyire is messze vagyunk Jézustól, akiben az Isten jósága és emberszeretete kézzelfogható valósággá vált az emberiség számára, el kell indulnunk felé, el kell érnünk Betlehembe – fogalmazott a perjel. Majd a következő kérdést feszegette: - Eltűnődöm, hogy ebben az elkereszténytelenedett világban, amikor a karácsony ünnepe vásári és gasztronómiai eseménnyé válik - persze mondják a szeretet ünnepének is -, vajon ki az, aki bennünket vissza fog téríteni arra az útra, ami Jézus jászolához vezet.

A bérbaltavári adventi délutánon immár hagyományszerűen Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költőre is emlékeztek a Vasvári Játékszín, az Üss a hasadra-Színpad előadói, továbbá nagykanizsai, budapesti és környéki, valamint nyíregyházi irodalomkedvelők és irodalomtörténészek: a karácsonyhoz és a várakozás időszakához kapcsolódóan verses-prózás-zenés összeállítást hallhattak a megjelentek.