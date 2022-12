“A Mezőföld síkságából kimagasló szőlődomb tetején épült 2008-ban ez a korszerű és olcsó rezsijű családi ház, melyet közel 3000 m2 BELTERÜLETI telek vesz körül.[...] A lakóépület 3 szinten helyezkedik el. A középső lakószint tágas amerikai konyhát, nappalit, hálószobát, fürdőt és külön WC-t foglal magába, ahova reggeltől késő délutánig ömlik be a fény a sok nyílászárón keresztül és ahonnan fantasztikus kilátás van Sárvárra és környékére. Tiszta időben akár az Alpokig is ellátni. Ebben a konyhában még MOSOGATNI IS ÖRÖM!

A tetőtérben dolgozó, további két háló és egy fürdőszoba kapott helyet. A tetőtérbe egy szépen megmunkált, kényelmes falépcsőn lehet feljutni, mely az étkezőből indul. A ''pince'' szinten van a dupla, mennyezetig csempézett, szerelőaknás garázs, egy fantasztikus műhely, és a FÉRFIAK ÁLMA "dühöngő", egy külön-helyiség a borospince előtt, ahova a háziasszony süteménye liften érkezik!