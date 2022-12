Életét vesztette az a férfi, aki fejbe lőtte magát Balogunyomban

Sajnálatos módon egy tragikus esetről is hírt kellett adnunk május első napján. Vasárnap, május elsején érkezett a hír, hogy életét vesztette a férfi, aki pénteken lőtte fejbe magát Balogunyomban. Mivel a vasi településen nagy riadalmat okozott az eset, és olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy lövöldözés volt, lapunk az emberek megnyugtatása végett és az ügy súlyossága miatt azonnal a Vas Megyei Rendőr-főkapitánysághoz fordult gyors válaszok reményében. Több kérdést is feltettünk, többek között azt, hogy hogyan sérült meg a férfi, milyen eszköz okozta a sérülést és hogy önmagának okozta-e ezt vagy idegenkezűség is felmerült. Az Országos Rendőr-főkapitányság kérdéseinkre több mint egy nappal később küldött választ, miszerint a sérült férfi elhunyt, és a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálta a körülményeket. "Megkeresésével összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a sérült férfi 2022. május 1-jén hajnalban elhunyt. Az eset körülményeit a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálja." Érthetően lefordítva ez azt jelenti, hogy tényleg történt ilyen eset és a férfi legálisan tartotta a fegyvert, amivel magának okozta a sérülést, nem merült fel idegenkezűség gyanúja.