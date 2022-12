Volt játék, ének, öröm és nevetés. Az esemény szervezőjétől, Fehér Leventétől megtudtuk, hogy nagyon szívesen mentek el a kicsikhez, hogy örömet szerezzenek azoknak, akiknek szüleik nem tudnak.

– Ha egy órára is örömet tudunk szerezni a törpéknek, már megéri nekünk. Szívesen jöttünk ma is hozzájuk. Ilyen találkozó már volt gyermeknapon is, és reméljük még tudunk jönni majd a kicsikhez – mesélte.

Ajándékokat is kaptak a gyerekek, amelyet a szervező Mikulásnak öltözve osztott ki, és az intézményben dolgozó nevelők vásároltak meg. A kórus is készült meglepetéssel a kicsiknek a karácsonyi dalok közös eléneklése mellett.