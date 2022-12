Megkérdeztünk két helybelit az adventi buszmegállóról. Mondai Istvánné Panni néni az elsők között volt, aki észrevette a különleges jelenséget, hangsúlyozta: Mező Gábor polgármester mindig új színeket hoz a faluba, most a „várakozás melegségét” jeleníti meg ezzel az ötlettel.

- Huszonhat éven át jártam naponta busszal Szombathelyre dolgozni. Már nyugdíjas vagyok, de most is sokszor utazom. Jó, hogy fotelbe ülhetek, miközben várok a buszra, olvasom a Vas Népét közben. Régi könyvet is vettem a kezembe, itt van Rejtő Jenő Láthatatlan légió című könyvének 1968-as kiadása is, ezt olvasom – mondta Panni néni.

Kiss Józsefné Erzsi néni nyugdíjas, nem jár busszal, csak rendszeresen elmegy a nappalivá alakított váró mellett.

­­– Ilyet még nem láttunk! Remélem, hamarosan más településeken is csinálnak hasonlót, és kicsik-nagyok, gyerekek-felnőttek örülnek majd neki. Tetszik az ideállított karácsonyfa, szép a gömbökkel, szalagokkal, nagyon rendben van – fogalmazott Erzsi néni.