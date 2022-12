Az ausztriai tulajdonosi hátterű, mérnöki és informatikai szolgáltatásokat nyújtó cég vezetése és valamennyi munkatársa nevében Szakos Éva ügyvezető igazgató úgy fogalmazott az ünnepi átadón: fontos számukra a segítés, támogatás, különösen, ha az a gyermekeknek szól. Kiderült: az idei a 12. év, hogy karácsony előtt egymillió forintot juttatnak a kórház gyermekosztályának. Az adományozás hátteréről elmondta: az alakulásuk utáni első két évtizedben partnereiknek jelképes ajándékkal köszönték meg az együttműködést.

2011-ben aztán úgy döntöttek: az ajándékokra szánt összeget inkább karitatív célokra fordítják – mindezt partnercégeik felé is kommunikálták, akik elismeréssel fogadták a kezdeményezést. A Markusovszky-kórház gyermekosztályára esett a választásuk, évek óta ők a kedvezményezettek. Az első években a kardiológiai szakambulancia eszközbeszerzéséhez, felújításához, majd a baba-mama szoba megszépüléséhez járultak hozzá anyagilag. A támogatás összegéből oktatási célra is jutott. Szakos Éva arról biztosította a kórház képviselőit: a jövőben is megtartják e támogatási formát, és arra biztatta őket, ha év közben van szükségük segítségre, akkor is jelezzenek. Majd ígéretet tett, hogy az összeg még aznap megérkezik a Savaria Gyermekeiért Alapítvány számlájára.

Dr. Stánitz Éva orvosigazgató királyinak nevezte a felajánlást, és a kórház vezetése nevében megköszönte az adományt. Mint mondta, a kórház eszköz- és műszerellátottsága megfelelő, folyamatosan fejlődnek, ám mindig hálásak, ha a kényelmi szempontokat, szolgáltatásokat egészíti ki egy adomány. Dr. Csákváry Violetta osztályvezető főorvos hozzátette: terveik szerint arra fordítják majd a pénzt, hogy az osztályon minél több kezelőhelyiség és kórterem legyen klimatizált.