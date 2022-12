Kisebb helyen, szűkebb kapacitás mellett, de továbbra is kiszolgáljuk az ólvasóinkat – hangsúlyozta Németh Tibor, a Kresznerics Ferenc Könyvtár igazgatója. Szólt arról is: két, profiljukba illő szakkört működtetnek, ezek az elmúlt hetekben tartották évzáróikat. A jövőre fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Honismerti Klub tagjai kéthetente csütörtökönként találkoznak – a fűtési szezon idején a polgármesteri hivatalban.

Várják az érdeklődőket, fiatalokat, és tervben van az is, hogy felveszik a kapcsolatot az iskolákkal – helyismeretre ugyanis mindenkinek szükségük van, lehet. A téli szünet utáni első találkozó január 12-én 17 órakor kezdődik. Egyre népszerűbb a családfakutató klub, a segítőkész, barátságos csoport a könyvtárral együtt a szolgáltatóházban talált ideiglenes otthonra. Sokan nem is hinnék, mi mindent tudnak a források felkutatásának módjairól. Németh Tibor könyvtárigazgató szerint minden azt is biztosítja: kisközösségek életképesek, szükség van a munkájukra.