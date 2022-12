Az országban közel negyven helyszínen zajlott december 27-én az a jótékonysági vadászat, amelyhez Vas megye is csatlakozott Az évtizedes múltra visszatekintő akció célja az volt, hogy a vadászatokon befolyt összegekkel megyei kórházak gyermekosztályát támogassák. Vas megyében több mint 6,5 millió forint jött össze – tudtuk meg dr. Kondora Bálint megyei alelnöktől, aki az országos jótékonysági vadászat vasi nagyköveteként vett részt az eseményen, amelynek a fő szervező, Ferenczi Balázs ügyvezető adott helyet: az erdészeti szolgáltatásokkal foglalkozó cége által bérelt területen zajlott a jótékonysági vadászat. Amint tőle megtudtuk, a támogatások még kedden is jöttek, amikor az ebéd idején ránézett a számlára, már több mint 6,8 millió forint volt az egyenleg.

Ötven vadász és húsz-huszonöt hajtó vett részt a vadászaton

Az adományokon kívül Ferenczi Balázs háromszáz madarat ajánlott fel, Tóth Péter Tanakajdról további ötvenkét darabot. Ezeket bocsátották ki hétfőn, és több mint kétszázhúszat visszavadásztak közülük másnap, és szétosztották a vadászok, hajtók és kutyások között. Az előző héten ejtett szarvasból készült a pörkölt és vaddisznóból a sült ebédre. A szervezők azt is elmondták: a legkisebb felajánlás ötezer, a legnagyobb több mint egymillió forint volt, több mint hetven felajánló dobta össze. A vadászoknak és támogatóiknak köszönhetően közel hétmillió forinttal tudják segíteni a Markusovszkykórház gyermekosztályának eszközvásárlását. Az Országos Jótékonysági Vadászatban Vas megye élen járt, és a vasi program a megye egyik legnagyobb jótékonysági akciójává vált. A vasi vadászkamara is csatlakozott az akcióhoz, mert Gagyi Istvánnak, a szervezet elnökének az az álláspontja, hogy ez is hozzájárul a vadászat pozitív megítéléséhez.

Dr. Kondora Bálint megyei alelnök, az Országos Jótékonysági Vadászat Vas megyei nagykövete 2014 óta vadászik, az ország számos pontján járt már ilyen céllal, de Vas megyét szereti legjobban. Úgy fogalmazott, akkor válik jó vadásszá az ember, ha már nem lő rá mindenre és az erdő zúgását is szereti hallgatni.

− Ma is megtörtént, hogy jött egy fácán elém, de elengedtem, mert láttam, hogy a szomszédom még nem lőtt semmit. Azt tanultam a régi vadászoktól, hogy első az erdőzúgás, második is az erdőzúgás, harmadik a vadűzés – ecsetelte élményeit az alelnök, hozzátéve: − A nagyapám volt nagy vadász Zalában, aztán elhalni látszott a családban ez a szál, mígnem barátok biztatására elkezdtem: voltam hajtó, vadászsegéd, kísérő, aki megfigyeli a terepet, kiül a lesre, aztán vadász. Fontos végigjárni a ranglétrát. A vadászok mindig minden lövésnél szem előtt tartják, hogy az állomány szabályozása szükségszerű tevékenység.