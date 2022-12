Feljelentettek és felfüggesztettek egy szombathelyi tanárt

Szomorú események árnyékolták be a szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskola tanévének utolsó napjait júniusban. Felfüggesztettek egy tanárt, aki ellen feljelentést is tettek. Információink szerint a pedagógus sérülést okozott az egyik diák fején, másokat bottal fenyegetett. A feljelentést a szombathelyi tankerületi igazgató kiskorú veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt tette meg a Szombathelyi Rendőrkapitányságon. Lapunk akkor megtudta, a kámoni iskola nyolcadik osztályában történt az eset, amely az országos média tekintetét is megyénkre irányította. A tanár ellen vizsgálat is indult - mondta el szerkesztőségünknek Fodor István tankerületi igazgató megbízásából Takácsné dr. Pálhegyi Beáta igazgató-helyettes. Cser Zsófia c. r. főhadnagy, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferensétől pedig azt tudtuk meg: az eset körülményeit a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Mint akkor megtudtuk, az ügyben érintett tanár csaknem harminc éve dolgozott az iskolában, emellett pedig az önkormányzat oktatási bizottságának is tagja volt. A szombathelyi közgyűlés döntése alapján június elején pedagógusnap alkalmából önkormányzati elismerésben is részesült: a Szombathely Oktatásügyéért-díjat vehette át Nemény András polgármestertől.