Idén volt húsz esztendeje, hogy Fehér Lászlót polgármesternek választották Celldömölkön, de nem ez volt az egyetlen jubileum a város életében: az Ádám Jenő Általános iskola fennállásának 70., a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 50., a szakképzés a 135., a Balatonrendesi Üdülőtábor pedig a 60. születésnapját ünnepelte 2022-ben. Megvalósult fejlesztésekben is bővelkedett az idei év. Ezek közül is kiemelkedik a városon átmenő főút rendbetétele, amellyel Celldömölk régi, évtizedes problémája oldódott meg. Az összesen 4,4 kilométer hosszú útszakasz felújítására – Ágh Péter országgyűlési képviselő közbenjárására – 1 milliárd 143 millió forint kormányzati támogatást nyert a város. A Dózsa György és Hegyi utca fejlesztése belügyminisztériumi támogatással valósult meg, a vasútállomás épülete több mint 430 millió forintból újult meg és egyebek mellett több turisztikai beruházás is megvalósult.

Fehér László polgármester elmondta: a fejlesztések tekintetében jó volt az idei esztendő, valamennyi beruházás a lakosság mindennapjait teszi könnyebbé. Az energiaválság következtében és a fűtés illetve a villany fogyasztás 25 százalékkal való csökkentése érdekében azonban – más önkormányzatokhoz hasonlóan – több racionális intézkedést hozott a városvezetés. – Mindez az óvodákat, idősotthonokat, közétkeztetést és – mi úgy döntöttünk – a közvilágítást sem érintheti, ezért az önként vállalt feladatokban kell ezt kigazdálkodni. Hozzátette: a pályázati forrásokat felhasználták, de az önként vállalt, saját finanszírozású beruházásokat leállították. Az idei évet biztosan gond nélkül befejezik, de a jövő évi költségvetés összeállítása fogós kérdéseket hoz majd. – Körülbelül 600 milliós adóbevétellel számolhatunk, ami nem rossz – meglátjuk, mire lesz elég – mondta elöljáróban Fehér László. Celldömölk polgármestere elárulta: több uniós pályázat megvalósulni látszik, fejlesztések lesznek a városban 2023-ban is.