A beoltottak száma 6 420 546 fő, közülük 6 206 878 fő a második, 3 902 986 fő a harmadik, 404 962 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 5 193 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 176 249 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 43 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 380 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 114 134 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 13 735 főre nőtt. Jelenleg 1124 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A nagyjából egy hónappal ezelőtt (november 9.) közölt adatokat figyelembe véve megyénkben is lelassult a járvány intenzitása. November 9-én 60357 volt a járvány kezdete óta Vas megyében regisztrált esetek száma. Az azóta eltelt egy hónapban pedig 439 új megbetegedést diagnosztizáltak. A legutóbbi kiemelkedő ugrást a hetente közölt adatokban az ősz elején, szeptemberben tapasztalhattunk. Azóta 200 környékén stagnált a heti új fertőzöttek száma. Hatással lehet a járvány terjedésére a következő hetekben a hideg idő, és az influenzaszezon is.