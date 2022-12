A Hungarikum pályázat keretében kezdődött el a csepregi önkormányzati tűzoltóság főépülete mellett található négy állásos garázs felújítása. A munkák magában foglalták a padló újrabetonozását is. Ehhez azonban ki kellett járni a tűzoltó kiállító térnek is nevezett garázsban tárolt Zukkal, az egykoron a városban szolgált Ikarus tűzoltóautóval, valamint a Csepel gépjárműfecskendővel.

- A Csepel D350-es tűzoltóautó a 2000-es évek elején került Csepregre, azóta nem volt beindítva – mondta Kovács Balázs, az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka. – Jött a gondolat, ha már mozgatni kell az 1952-ben gyártott járművet, akkor próbáljuk meg beindítani. Kis szerelés után a több, mint két évtizede, a zárt garázsban, egyhelyen álló gépkocsi könnyedén beindult. Egy kört mentünk is a szertár előtti füves területen. Már két évtizeddel ezelőtt is volt olyan terv, hogy rendbe teszik az autót. A felújítást el is kezdték, ám ez valami miatt abbamaradt.

Kovács Balázs megbízott parancsnok az 1952-ben gyártott Csepel mellett

A csepregi tűzoltók szinte mindegyike rendelkezik műszaki végzettséggel. Így nem okozhat gondot a gépmatuzsálem felújítása és működősképes állapotba hozása. A járműről azonban keveset tudni. Annyi bizonyos, hogy Vasváron is szolgálat ilyen jármű, illetve annak idején a sárvári önkénteseknek is volt Csepeljük.

A Csepel D-350 a magyar Csepel Autógyár 1950-től 1958-ig gyártott teherautója volt. Az ötvenes években ez volt a legfontosabb közúti haszonjármű Magyarországon. Platósként futott belőle a legtöbb. Átalakítás után tűzoltójárműként is bevezették, de készült személyszállításra, buszként is használható változat is.