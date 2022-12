A napokban befejeződött beruházással kapcsolatban sokrétű munka zajlott. Felújították a tetőszerkezetet – új gerendázattal, lécezéssel, cserépfedéssel –, a tetőszerkezet páraáteresztó fóliát kapott, az ereszrészt pedig új deszkázattal látták el. A fentieken túl a pénzügyi forrás révén lehetőség nyílt az ereszcsatorna teljes cseréjére, és a nyílászárókat is újakra cserélték. Jutott pénz homlokzatfelújításra, a külső és belső falfelületeket lefestették, a farészeket lazúrréteggel tették ellenállóbbá és szebbé. Az épület mellett egy betonjárdát alakítottak ki, egy új padot is telepítettek. – A munkálatoknak köszönhetően egy, a korábbinál jelentősen jobb állapotú épülettel gazdagodott a nádaljai közösség – hangsúlyozta lapunknak Bebes István, Körmend polgármestere, aki hozzátette azt is, hogy van még feladat a temetőnél, így a jövőben további munkálatokra számíthatnak a településrészen élők.