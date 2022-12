- Az Ibériai-félsziget déli részén őshonos fenyő tréfás neve Magyarországon a kolbászfenyő. Ez a fajta jegenyefenyők között egyedülálló, hiszen húsos, hengeres tűi vannak, amelyek kolbász alakot formáznak és olyanok, mintha műanyagok lennének - mondja az egyik kuriózumról a házigazda, majd szóba kerül a kínai, kék tobozos jegenyefenyő, ebből sem lehet sok a megyében.

Mátyás egy tévhitet is eloszlat: a nordmann fenyőnek semmi köze nincsen Normandiához. Egy Alexander von Nordmann nevű finn zoológushoz kötődik, aki a Kaukázusban fedezte fel ezt a fajt.

-A libanoni cédrus Csontváry Kosztka Tivadar festményéről lehet ismerős - folytatja -, Borisz király jegenyéje padig a török-görög határvidéken őshonos. A chilei araucaria nagyban gyönyörű, Püspökmolnáriban és Katafán is van belőle egy-egy hibátlan példány. Az araucaria úgy néz ki, mintha régről, ősnövényként maradt volna itt. A szitka jegenyefenyő is érdekes, tobozainak színe a liláskéktől a sötét szürkésliláig változik. A keleti fajtákra jellemző, hogy általában hófehér a tűfonákjuk, a numídiai jegenyefenyő pedig azért izgalmas, mert tűi tapintásra és formára is egy hajkeféhez hasonlítanak - meséli az érdekességeket Mátyás. A Szahalin-szigeteki jegenye az amurival együtt elsőként hajt ki tavasszal. Ha kicsit melegszik az idő, már pattan is a rügy és hajt ki a növény - tudjuk meg ezt is.

A jegenyefenyők nyolcvan százalékát Mátyás párjával, Anitával együtt oltotta. -Maga az oltás nem nagy művészet, a növényt életben tartani sokkal nehezebb - mondják. De Molnaszecsődön ehhez van elég tudás és türelem is, így folyamatosan bővül az amúgy is páratlan jegenyefenyős kert.