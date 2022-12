Dr. Nedeczky Veronika, az 1. körzet háziorvosa vállalta a kőszegfalvi rendelést Dr. Varga István, a 3. körzet háziorvosa helyett. A feladat-ellátási szerződések módosítása miatt a körzethatárok módosítására is szükség van. Kőszeg város külkapcsolatainak 2020-2022. évi alakulásáról Mátrai István, a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület elnöke számolt be.

Kéréssel fordult a testülethez a Jumpplus Ugrókötél Akadémiai Egyesület: az önkormányzat a jövőben lehetőségeihez mérten segítse működésüket, tekintettel arra, hogy kiemelkedő a tevékenységük a helyi sportélet szervezésében és az utánpótlás-nevelésben. A képviselők jóváhagyták, hogy az önkormányzat és az egyesület feladat-átvállalási megállapodást kössön.

Január 1-jétől egy év határozott időre alkalmaznak egy projektmenedzsert az új mentőállomás létesítését támogató projektben. A bérét az elnyert pályázatban projektmenedzsmentre fordítható keretből finanszírozzák. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházra, valamint a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltárra vonatkozó energiatakarékossági intézkedési tervről is tárgyaltak az ülésen. További intézkedésekre van szükség az energiafelhasználás csökkentése érdekében, amelyek a nyitvatartásukat is érintik. Néhány példa: a vár belső épületegyüttesét temperáló fűtéssel látják el, melynek köszönhetően csak a turisták tudják látogatni a várat, kabátban, óránkénti vezetéssel.

Mindezt a várbelépőkből származó bevételek lehetőség szerinti megtartása miatt célszerű biztosítani, hangzott el. A lovagteremből a táncos próbatermi foglalkozások a KÖSZ-házba kerülnek át. Itt rendezik meg a különböző foglalkozásokat is, és a hétvégi kisebb rendezvények is oda kerülnek át. A múzeum telephelyei közül a Tábornokház-Hősök Tornya épületből a veszélyeztetett műtárgyakat át kell szállítani, az épületet vízteleníteni kell. Az Arany Egyszarvú Patika gáz központi fűtéssel rendelkezik, de a jezsuita officina bútorzat miatt (is) szükséges a temperáló fűtés fenntartása, így a jegykiadó helyiségben elhelyezett egyedi plusz fűtéssel megoldható a nyitvatartás.

A fizetőparkolók működésére vonatkozó önkormányzati rendelet módosításáról is határoztak. A parkolójegyek és bérletek díja nő. A megemelt óradíjakhoz igazítják a legrövidebb várakozási idő díjat, a napijegy és az autóbuszok várakozási díjának összegét. Eltörlik a szombati díjfizetési kötelezettséget.