Milyen módon és milyen vételárért vásárolta meg a vállalkozó a Homok úti területen mára már letarolt faállományt a várostól? - ezt a kérdést is feszegeti dr. Szendrő-Németh Tamás új videó bejegyzésében. Ezúttal húsz méternél is magasabb fenyőket döntöttek ki a Szabadidőközpont melletti részen. Folytatódik a fairtás Szombathelyen.

Ligetes, parkos területként is hasznosíthatta volna a városvezetés a Homok úton eladott ingatlant épp úgy, mint a régi a városi strand értékesített részét – hívta fel a figyelmet legutóbbi videó bejegyzésében dr. Szendrő-Németh Tamás, miközben kutyákat sétáltató családokra mutatott.

- Miért nem közcélra lett ez megőrizve a szombathelyieknek, „az unokáiknak”, ahogy ezt a városvezetés szokta mondani? - ezt a kérdést is feltette Szendrő, aki szerdán újabb fakivágásról számolt be.

Mint arról többször írtunk: egy vitatott ingatlancsomag részeként kelt el a Szabadidőközpont melletti terület, ott pedig 16 hatlakásos társasházat tervez a beruházó.

Múlt hónapban már több, mint 100 fa esett áldozatul a projekt előkészítésének. A tarvágásról készült fotók bejárták az internetet. Úgy tűnik, a terep „rendezése” az új épülettömbök számára azzal még nem ért véget, hiszen ezúttal több, mint 20 hatalmas erdei fenyőt döntöttek le – tudtuk meg dr. Szendrő-Németh Tamás videójából.

- A város vezetése a botrány kipattanása után először elkezdett sunnyogni, majd két hét sunnyogás után azt találták ki, hogy itt nem fákat vágtak ki, hanem egy bozótos volt. Gondoltam, megnézem, mekkora bozótokat vágtak ki – mondta a civil blogger, s 40-50 centiméteres átmérőjű, földön fekvő fatörzseket mutatott egymás után. - Nem tudom, milyen szakszótárból vették a bozót fogalmát – jegyezte meg. A blogger szólt az önkormányzat által előírt favédelmi tervről is, aminek betartását az eddig kapott válaszok alapján, úgy tűnik, senki sem ellenőrzi.

Az ügy kapcsán a decemberi közgyűlés utáni sajtótájékoztatón kérdeztük Németh Ákos klímavédelmi tanácsnokot, aki a favédelmi terv jelentőségét abban látja, hogy óriási különbség van aközött, ha egy legyalult, tiszta területen vagy a fákat figyelembe véve lát munkához a tervező. Mi tesszük hozzá: ha valaki most megnézi a Homok úti ingatlant, vagy az arról készült fotókat, okkal vetődik fel benne a gondolat: egy „legyalult” területre álmodták meg Szombathely új lakóépületeit. A zöld politikus arról is beszélt: - Megpróbáljuk valahogy összefésülni a város növekedését és a környezetvédelmi szempontokat. Lehet, hogy ez nem tökéletes, de legalább ebbe az irányba mentünk el, és ebben az irányban gondolkodunk – mondta.

- Ez építési terület, és része az egész városnak, nem egy erdőterület – hallottuk Nemény András polgármester álláspontját is az ügyben december derekán készített interjúnkban. A városvezető arról is szólt, hogy a fakivágással kapcsolatosan egy lakossági visszajelzést sem kapott, ugyanakkor amiatt, hogy a környéken sok vaddisznó van, féltik a gyerekeket, ott patkányok is járnak és gondozatlan a terület, több panasz is érkezett. A polgármester szerint a kivágott fák nem voltak értékesek környezetvédelmi szempontból és a favédelmi tervben szereplő, megtartásra javasolt fasor, továbbra is lábon áll. Utalt arra is, hogy magánterületen az önkormányzatnak nincsen beleszólása a fakivágásba.

Dr. Szendrő-Németh Tamás most egy új kérdést kezdett feszegetni. - A vállalkozó milyen formában fizette meg az ott letermelt fák értékét? Szendrő szerint ugyanis az nem történhetett meg, hogy a vállalkozó telekárban jusson hozzá az önkormányzati közvagyonhoz, és a fák értékét ne kelljen megfizetnie.