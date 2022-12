Ungerné Kelemen Ildikó szaktanár volt a gyűjtés fő szervezője, aki a szülők és az osztályfőnökök figyelmét felhívta erre a gyűjtésre, aktivizálta azt az öt osztályt, ahol tanít, és ahol osztályfőnök (ott harminc fiú és egy lány van), ezen kívül még több diákot is sikeresen bevont az akcióba. Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató elmondta, hogy karácsony előtt nincs az az adomány mennyiség, amit szét ne tudnának osztani.

- Vas és Zala megyében nekünk 57 ezer családunk van. Ezen a hétvégén a püspök atyával harminc családhoz megyünk, mélyszegénységben, nagyon nehéz körülmények között élő rászorulókhoz, és már ezekből az adományokból is rakunk a csomagokba. Ungerné Kelemen Ildikó tanárnő felajánlotta, hogy kapunk magunk mellé egy fiút és egy lányt, akik eljönnek velünk, és megtapasztalhatják azt, hogy milyen körülmények között kényszerülnek élni családok gyerekekkel. Lelket próbáló utazás lesz számukra – mondta az igazgatónő. Januárban a konténereket visszahozzák a Gépipari iskolába, és év közben is bele lehet majd tenni már nem használatos lakásfelszerelési eszközöket, játékokat, ruhákat, azokat is folyamatosan elvisszük. Nyárra pedig meghívtam a gépiparis fiatalokat a nardai karitász táborba, kiteljesedhetnek a (kötelező) ifjúsági közösségi szolgálatban, ott a saját emberi értékeinket adjuk tovább a piciknek. A fiúkra nálunk nagy szükség van a fociban, a bungee jumping mellett, a lovas programokban, a homokvárépítőversenyen – nagyon várjuk őket.