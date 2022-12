A répcelaki katolikus plébánia kézművescsoportja tavaly októberben alakult meg, főként hölgyek alkotják a közösséget. – A legtöbben nyugdíjasok vagyunk, sokan már egyedülállók, úgy éreztük, kell a lelkünknek, hogy a rendszeres összejöveteleken találkozhassunk egymással – fogalmazta meg Szoporyné Szabó Piroska, a Répcelaki Szent István Alapítvány elnöke. Tavaly Márton-nap alkalmából tartottak először vásárt. Idén is készültek portékák akkor is. A kézművesek szezontól függően hathetente vagy éppen akár egy héten többször is összegyűlnek. A tegnapi vásáron kínált portékák elkészítésébe sok munkaórát fektettek. A legtöbb díszt együtt, a templom közösségi termében készítették, a mézeskalácsok viszont idén otthon sültek. Az asszonyok ezúttal a templom előtti térre hirdették meg pénteki vásárukat, ám a hóesés „beparancsolta” őket a templomba, még meghittebb miliőt adva ezzel az adománygyűjtésnek. A templom bejáratánál kis asztalka fogadta az érkezőket – a rajta elhelyezett portékák ízelítőt adtak a vásár kínálatából. A támogatók karácsonyi díszek, mézeskalácsok, koszorúk, horgolt angyalkák és textilből készült áruk között válogathattak – az, hogy milyen összeget dobnak be cserébe a becsületkasszába, a szívükre és a jó szándékukra volt bízva. A hölgyek örömmel mesélték: egyre több felkérés érkezik hozzájuk a városból, hogy tartsanak kézműves-foglalkozásokat a gyerekeknek, a hétvégén például egy játszóházi délután vendégei lesznek.