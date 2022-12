Tizenöt-húsz kilogramm alapléhez 113 szelet halat tettek, végül mintegy 100-110 liter halászlevet főztek kondérban a Bucsui Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai pénteken, sokak örömére.

Már péntek délelőtt 9 órától szorgos kezek munkálkodtak azon, hogy estére elkészüljön az ízletes halászlé. - Az alaplébe keszeg, kárász, harcsa, ponty és aprólékhal is került, azt hagymával, paradicsommal főztük össze, majd ezután jött egy hosszabb munkafolyamat, átpasszíroztuk az egészet. Úgy kerültek bele a ponty- és a harcsaszeletek, végül pedig a belsőségek - avatott be a kulisszatitkokba Magyar Péter. Hozzátette: tegnap ő már előre dolgozott, 15 pontyot, 5 harcsát és 10-12 darab keszeget megpucolt. A több évre visszatekintő, jóhangulatú közösségi eseménnyel a Bucsui Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai már nemcsak a falubelieket szólítják meg, hiszen kóstolóért Bozsokról, Nardáról és Szombathelyről is érkeztek.