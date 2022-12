Melus Marcell magánszemélyként kezdeményezte a gyűjtést még az adventi időszak elején. – A célunk az volt, hogy a gyermekotthon lakóinak szép és boldog karácsonya legyen – mondta a jótékonysági akció koordinátora, majd azt is hozzátette, hogy minden várakozásukat felülmúlta az idei adománygyűjtés. Az óriási ajándékcsomagba a tartós élelmiszerek és tisztálkodási szerek mellett három darab fenyőfa, újonnan vásárolt szárítógép, vasalók, hajszárítók és aprítógép is került.

Az idei segítő akció sikerét jelzi, hogy a magánszemélyek mellett szentgotthárdi és környékbeli vállalkozók is csatlakoztak a gyűjtéshez, de érkezett adomány Ausztriából is. A szentgotthárdi törölközőgyár felajánlása is rendkívül nagylelkű volt, rengeteg törölközőt ajánlott fel a gencsapáti intézménynek. Az idén körülbelül 1 millió forint értékű adomány gyűlt össze, az ajándékot Melus Marcell, Fábián Gábor és Offner Martina adta át a gyermekotthonnak.