Szabó Bianka ugyancsak a művészet kategória díjazottja. A 28 éves Bianka a Szentgyörgyi Albert Szakközépiskolában média szakon tanult. 2016-ban csatlakozott a Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatának csapatához, annak meghatározó tagja. Egy évvel később a speciális filmes csoport tagja lett, szeret forgatókönyveket írni, 2019-ben a Magyar Speciális Filmfesztivál szakmai zsűrijében is helyet foglalhatott. Ő a Bianka kérdez interjúsorozat életre hívója, munkájával hozzájárult a fogyatékossággal élő emberek filmmel való foglalkoztatásának népszerűsítéséhez – ismertette Németh Klára.

Az önérvényesítés/munka kategóriában Horváth Beáta kapott elismerést. Bea 2009 óta jár a Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatába. Miután az intézmény kézbesítője nyugdíjba vonult, támogatással őt tanították be a feladatra. Egyre pontosabbá és precízebbé vált, ami hatással volt személyiségének fejlődésére is. Aktív tagja a Speciális Filmes Csoportnak is.

– Méltó helye kerültek az elismerések, de valamennyi beérkezett pályázat értékes életutat tárt fel. Bármilyen élethelyzetbe kerül, önmagához képest mindenki sokat tud fejlődni – jegyezte meg a zsűri egyik tagja, Kóczán Katalin gyógypedagógus, és őszinte szívvel gratulált az elismerésekhez. A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata karácsonyi műsorral készült az ünnepségre.