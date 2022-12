Eta néninek ez a templom a második otthona. Az ötvenes években köteleződött el, vagyis a kommunista időkben döntött így, nagy tanúságtétel volt beleállni egy ilyen szolgálatba egy életre. – 1955 szeptemberében kezdtem Sopronban. Előtte egy nyáron át tanultam orgonálni, Schermann Rudolf lelkész, teológus tanított, úgyhogy mire bekerültem a kántorképzőbe, már tudtam játszani kottáról – mesélte Eta néni. – Reggeltől estig tanultam, 1956-ban végeztem, május 23-án volt a vizsgánk Győrben. Hazajöttem Bükre, ahova 1941-ben költöztünk a szüleimmel Zsiráról, ott születtem 1937-ben. Még meg sem kaptam az oklevelet, már februárban fel kellett ülnöm az orgonára, mert nem volt kántor. Bük lett az otthonom, itt mentem férjhez, egy lányunk született, unokám nincsen. Eta néninek gyerekkorától az volt a vágya, hogy kántor lehessen, mert annyira szerette a templomi orgona hangját. –– Lelkileg nagyon feltölt egyegy szentmise, amikor az emberek énekelnek, a bükiek nagyon szépen tudnak – emelte ki Eta néni a híveket, aztán felidézte, hány pappal dolgozott együtt. – Az első plébánosom Radnóczi Ernő esperes volt, ő vezetett első szentáldozáshoz, első gyónásom nála volt, huszonhárom évig voltam a kántora, Nagy József atyának tizennyolc évig.

A harmadik plébánosom Horváth Imre volt, negyedik Lőrincz Béla, az ötödik Ferling György, a hatodik Jász László, dr. Szalai Gábor a hetedik – sorolta Eta néni a „munkatársait”, hozzátéve, hogy Gábor atya olyan, mintha az unokája volna. Hogy telt a hatvanhat év? Múltak az évtizedek, a politikai, gazdasági változások „odakint” zajlottak, „idebent” az Isten házában minden ugyanaz. – Mindent latinul tanultunk az ötvenes években, sokáig latinul voltak a szertartások, később tértünk át a magyar nyelvűségre. A repertoár időnként megújul, az Éneklő egyházat bevezette Horváth Imre atya, abból is veszünk énekeket, most már gyönyörűen tudják az emberek – dicsérte ismét a híveket Eta néni. – Van egy tizenöt tagú énekkar, a nagy ünnepeken besegítenek. Mindenki jóval fiatalabb nálam. Az első énekkarom már az égben van. Húsztagú kórusom volt, de ők már mind elmentek a másik, szebb világba, egyikük sem él. Lett egy következő kórus az utánuk jövő generációból, hála Istennek sikerült összetoboroznom megint, és most ők énekelnek velem. Amikor Eta nénit az emlékezetes rendezvényekről kérdezzük, hirtelen nem is ötlik fel különleges a száz meg száz esküvő, keresztelő, temetés közül, amit végigorgonált, mindegyik gyönyörű volt, ahogy mondja.