Pénteken reggel kisebb havazás kezdődött Vas megyében, ezért ideje kicsit felfrissíteni a téli vezetéssel kapcsolatos ismereteinket, és a friss jogosítvánnyal rendelkezőknek is adunk néhány tanácsot.

Télen az autónkat is fel kell készíteni, hogy műszakilag megfelelő állapotban legyen. Ellenőrizzük a gumik állapotát, a mintázatot és feltétlenül cseréljük le a nyári gumit télire. Ez nem csak hóban vezetéskor fontos, de a kétfajta gumi összetétele is más. 6 fokos hőmérséklet alatt a téli gumi mindenképp nagyon ajánlott még azoknak is, akik városon belül vezetnek.

A hűtőfolyadékot és az ablakmosót is ellenőrizzük, ha nem megfelelő és megfagy, az nagyon könnyen költséges károkat okozhat az autónkban.

Fontos, hogy minket is lássanak és mi is lássunk. Indulás előtt az ablakokról takarítsuk le a havat, ellenőrizzük az ablaktörlőt és csak akkor induljunk el, ha belül sem párás az ablak. Azért, hogy mi is jól láthatóak legyünk, kapcsoljuk fel a tompított világítást. A nappali menetfény (DRL) nem elegendő, hiszen ilyenkor a hátsó helyzetjelzők nem világítanak. Nem elég a helyzetjelző használata önmagában. A ködlámpát sem kell feleslegesen használni, ha nem olyan ködben vezetünk, hogy az “orrunkig sem látunk”, akkor csak zavarjuk, elvakítjuk vele a többi közlekedőt.

Vezetéskor mindenképpen vegyük figyelembe, hogy a tapadás messze nem olyan, mint nyáron, ezért korábban kezdjünk el fékezni, és a kanyarokba is kisebb tempóval érkezzünk meg. Fontos, hogy semmiképp ne a kanyarban fékezzünk, hanem már a kanyar előtt lassítsunk. Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat is.

Több csúszós úton történt balesetnél hallottuk, hogy “nem működött a fék”, miközben csak az ABS dolgozott, ennek a berendezésnek a feladata, hogy erős fékezésnél is irányítható maradjon az autónk, a kerekek ne csússzanak meg annyira, hogy ettől irányíthatatlanná váljon a jármű.

Mindenképp tanácsoljuk azoknak, akik friss jogosítvánnyal rendelkeznek, hogy egy kis forgalmú úton, kis sebességnél próbálják ki azt, hogy milyen érzés csúszós úton erősebben fékezni, hogyan viselkedik az autó, ne pedig élesben tapasztalják csak meg ezt először.

Fontos, hogy hosszabb út előtt feltétlenül figyeljük a híreket, ha azt tanácsolják, hogy lehetőleg ne induljunk útnak, akkor ezt fogadjuk is meg. Ha elkerülhetetlen az autós utazás, akkor az autó legyen teletankolva, legyen nálunk meleg ruha, folyadék, autós telefontöltő. De tehetünk be a járműbe egy meleg plédet, elemlámpát, vontatókötelet, hóláncot és egy kisebb lapátot is, hogy ha elakadunk, akkor is meg tudjuk oldani a helyzetet a segítség megérkezéséig.

Ha baj van, hívjuk a 112-es segélyhívót, de figyelembe kell venni, hogy extrém időjárási helyzet esetén a segítséget nyújtók feladatainak száma is jelentősen megnő, és fontossági sorrendben tudnak a helyszínekre menni, akár órákba is telhet, hogy hozzánk megérkezzenek, ezért a megelőzés és felkészülés a legfontosabb.