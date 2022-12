Megszorítások Szombathelyen: bezárják a Savaria mozit is

Szombathely takarékossági programjavaslatáról tett bejelentést dr. Nemény András polgármester. A program 74 pontból áll, húsz céget, intézményt és magát az önkormányzatot is érinti. Nagyjából másfél milliárd forint megtakarításra számít a város, ha véghez is tudják vinni.

Megtartják óvodáik és bölcsődéik működését, ahogy korábban, úgy ezentúl is 22 Celsius fok lesz a csoportszobákban. A közvilágítás is működni fog, ebben sem lesz csökkenés. Valamennyi munkahelyet is megtartják, a csomag nem arról szól, hogy leépítik dolgozóikat. Októbertől, a fűtési szezon idejére bezárják a Savaria mozit, a Smidt Múzeumot és a Schrammel Múzeumot. A Savaria Szimfonikus Zenekar innentől kezdve a sportházban működik majd.