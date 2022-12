V. Németh Zsolt elsőként az áprilisi országgyűlési választásokról beszélt, kiemelve, hogy jó érzés ennyi ember bizalmát maga mögött tudni. A képviselő hozzátette: a választók mind a 127 településen, minden szavazókörben megerősítették, hogy jó úton jár. - A rendkívüli, embert próbáló időszakban a koronavírus járvány, a migrációs hullám és a háború közepette is a magyarok oldalán, a magyarokért állt ki a magyar kormány - tette hozzá azországgyűlési képviselő, aki úgy véli, munkájában a hitelesség, a kiszámíthatóság és a bizalom a legfontosabb. Ezek olyan értékek, amelyek ciklusról ciklusra vezetnek a pályán - mondta.

-A magyar értékekért való következetes kiállás, a hungarikumok és nemzeti értékek fókuszba állítása egy olyan kihívásokkal teli korszakban mutat iránytűt, ahol a nemzeti karakter újra felfedezése, korhű megragadása a nemzeti létkérdések közé tartozik. Örülök, hogy ebben az értékteremtő munkában az előző parlamenti ciklusban miniszteri biztosként, most egy magasabb minőségben, miniszterelnöki biztosként dolgozhatom – tette hozzá a képviselő, aki természetesen választókerületi feladatairól sem feledkezik meg.

A Hungarikum pályázatnak köszönhetően harminchat önkormányzat mutathatta be helyi értékeit. A Magyar falu program sikere is vitathatatlan, aki megfordult a térség falvaiban, rögtön látja a változást. Érzékelhető, hogy egyre több a közösségi tér, a közterületek fenntartásában kulcsszerepet játszó munkagépek megjelenésével pedig rendezett utcaképekkel találkozhatunk. A művelődési házak, faluházak, szakrális terek megújulása nemcsak esztétikai szempontból nagy jelentőségű, hanem a közösség összekovácsolása miatt is.

-A felújított templom üzenetet is hordoz, mégpedig azt, hogy fontos a keresztény tradíciókba, a családok megtartó erejébe vetett hit - hangsúlyozta a képviselő, majd arról is szólt, hogy az egymásra épülő, egymást kiegészítő fejlesztések a helyi identitás újraértékelését, a helyben maradást és a közösségi lét felértékelődését teszik lehetővé.

A vidéki életforma a koronavírus járvány idején is megmutatta versenyképességét a városi konformista léttel szemben. -A nemzetiségi, az egyházi és az érdeklődési körönként szerveződő civil közösségek élénk tevékenysége szinte minden településen fellelhető volt a gazdag programkínálatban vagy a fejlesztési igényekben. Persze nem tud mindenki nyerni minden évben, de a választókerületi arányosság és a rászorultság irányelveinek való megfelelés hosszútávon kiegyenlítődést eredményez – mondta V. Németh Zsolt, aki kezdeményezője volt a zártkerti programnak, ez a választókerület több szőlőhegyét is érintette.

-A hagyományos tájfajták megőrzése, a saját birtokon való szorgoskodás sokkal többet jelent, mint gondolnánk. Az infrastrukturális feltételek biztosítása – például a hegyi utakrendbetétele, kutak létesítése, a megművelt szőlőhegyi terület vadkártól való mentesítése – jó alapot teremt a szőlőhegyi kultúra tovább éléséhez és egy erős helyi közösség megteremtéséhez. Erre kiváló példa az oszkói, a csörötneki vagy a nagymizdói szőlőhegy.

Ebben az évben a választókerület natúrparkkal is gyarapodott a Vasi-Hegyháton. Ez is jó példája annak az évtizedes építkezésnek, amelynek alapját a civil szervezetek és a települési önkormányzatok adják. Az útfejlesztési programban a legnagyobb beruházás kétségkívül az M80-as gyorsforgalmi út és a kiegészítő rácsatlakozások kiépítése volt. A településeket összekötő úthálózat felújításának jó példája a Körmend-Ják közötti szakasz, vagy az Őrségben a Bajánsenye és Magyarszombatfa közötti út.

A Rába vonalán megvalósított árvízvédelmi beruházások a lakosság biztonság- és komfortérzetének kielégítését szolgálják. A képviselő arról is beszélt, hogy a februárban kezdődött orosz-ukrán háború minden jó érzésű embert cselekvésre késztetett. Az elhibázott brüsszeli szankciós politika egyre nehezebb helyzetbe hozta Magyarországot, ezt a háztartások, vállalkozások, intézmények is megérezték.

-Parlamenti képviselőként számos nehéz élethelyzettel, megoldásra váró problémával szembesülök. Ezeknek legjobb tudásom szerint igyekszem utánajárni, és a lehetőségek függvényében megoldást találni. A kormány mindent megtesz, hogy mérsékelje a nehézségeket a rezsiköltségek támogatásával, illetve a családok, a nyugdíjasok és a vállalkozások megsegítésével. A következő esztendőben – a minden egyes európai országot érintő gazdasági helyzet miatt - nálunk sem várható az előző években tapasztalt gazdasági kiteljesedés, viszont érdemes önkormányzati szinten is a tervezést, illetve a közösségi létben gyökerező erőforrások kibontását zászlóra tűzni.

Örvendetes, hogy a Vasvár Népfőiskola - amelynek kuratóriumi elnöke vagyok – új korszakot nyitott a kulturális és közösségi kínálatban. Amellett sem mehetek el, hogy a Kármentő zenekar 25 éves lett ebben az esztendőben. A munkához a biztos hátteret a család adja, a feleségem, Klári töretlenül támogat mindenben. Az unokákkal töltött időnek pedig minden egyes perce különösen értékes számomra - zárta szavait Vas megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője.