A polgármester elsőként a Legyetek szeretettel! című Brenner-filmet említette, amelynek forgatása februárban kezdődött. -Brenner János emlékének megőrzése, vértanúsága az egyik legnagyobb erejű szakrális dolog Szentgotthárdon és környékén - tette hozzá, majd a Nagyboldogasszony-templom felújításáról beszélt. A templomot március 16-án, az első felszentelés után pontosan 243 évvel szentelte fel újra dr. Székely János megyéspüspök.

A város december elején emlékezett meg Gotthárd apát püspökké szentelésének ezredik évfordulójáról, a közelmúltban pedig átadták azt a Pieta szobrot, amelyet közös erővel újíttatott fel az önkormányzat, a Brenner János Emlékhely Alapítvány és a Nagyboldogasszony Plébánia.

-Ez az év a különböző fejlesztések, beruházások szempontjából is eredményes volt - mondta Huszár Gábor. A bölcsőde fejlesztéséhez közel 200 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, a városi sporttelep főépületének felújítása pedig a Belügyminisztérium pályázati forrásából és önerőből valósulhat meg. A csapadékvíz-elvezetésre 300 millió forintot nyertek, ez a projekt kivitelezési fázisban van.

Nagy előrelépést jelentett a város életében, hogy az önkormányzat júniusban szerződés kötött a Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.-vel, így elkezdődhettek a bontási munkálatok a kaszagyár hathektáros területén. A rekultiváció első üteme maradéktalanul megvalósult, elbontották az 500 köbméteres pakuratartályokat, emellett 400 tonna veszélyes hulladék és 1400 tonna egyéb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása is megtörtént.

Ősszel átadták a multifunkciós Szentgotthárdi Sport-és Szabadidőközpontot, és már működik az Időutazó Múzeum is. Az országban egyedülálló élménymúzeum a történelem különböző korszakaiba kalauzolja a látogatókat a modern technika segítségével. A Hungarikum pályázat által biztosított 4 millió forintos forrást is hatékonyan használta fel a város: könyv jelent meg Nevezetes személyek Szentgotthárd történetében címmel, kiállítást nyitottak a település nagyjairól, emellett információs táblák is felkerültek a város emblematikus épületeire. Elindult a CityApp, amely nem csak a helyieknek, hanem a turistáknak is hasznos applikáció, hiszen rengeteg információt tartalmaz a városról.

-Az emberek két évig tartó pandémia után nem felejtették el örömmel élni a mindennapjaikat. Jó ezt látni, mert ez mindennél fontosabb. Számos sikeres rendezvényünk volt, ez is nagy eredménye a 2022-es évnek – zárta szavait a polgármester.