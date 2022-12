Körmend önkormányzatának képviselő-testülete idei utolsó ülését tartotta csütörtök reggel. A nyílt ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak: szó volt a Polgármesteri Hivatal idei tevékenységéről és az adóztatás helyzetéről is, de meghatározták a 2023-as étkezési nyersanyagnormákat és térítési díjakat valamint a helyi esélyegyenlőségi programtervet is felülvizsgálták. Ezen kívül beszámoló hangzott el az alpolgármester éves munkájáról valamint több bizottság és társulás tevékenységről is. Az üléssel egy napon közmeghallgatás is tartottak a városatyák.