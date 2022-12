Hétvégi rohamok helyett bevásárlónapok

Annak ellenére, hogy az új nyitvatartási rend alapvetően bevált 1982-ben, és a vásárlás körülményei nem romlottak, minden boltnak a megváltozott vásárlási szokásokhoz kellett igazítania a nyitvatartását. Gyarapodott azoknak az üzleteknek a száma, amelyek csütörtökön és pénteken a hétvégi megnövekvő kereslethez igazodva az esti órákban is fogadták a vásárlókat. Mindemellett 20-30 százalékkal csökkent a szombati forgalom. Az élelmiszerboltokban szombaton 13-14 óráig tartott a csúcsforgalom, s négy óra után rendszerint már alig volt vásárló. A minisztérium a vasárnapi nyitvatartást csak az idegenforgalmi szempontból kiemelt területeken tartotta indokoltnak. Ellenben volt bevásárlónap, amit a központi rendelet írt elő. A bevásárló napot egy-egy városban bármelyik hétköznapra tehették csütörtök kivételével. Adventi időszakban kivételesen engedélyezték a vasárnapi kereskedést.

Ezüstvasárnap 1982-ben

A megye kereskedelmi vállalatai és szövetkezetei felkészültek az ezüstvasárnapi forgalomra. A száraz, napos idő is kedvezett a vásárlásnak. Szombathelyen a Skála Gyöngyös Áruház műszaki osztályán a színes televízió iránt érdeklődtek a legtöbben. Annak ellenére, hogy sokan kételkedtek abban, hogy a meglévő antennájukkal - amelyet a fekete-fehér készülékeikhez használtak - szintén lehet venni az adást. Többen megvásárolták a színes televízióhoz a távirányítású zsinórt és berendezést is, bár ez elég drága volt. Ebben az áruházban nagy volt az érdeklődés a logikai játékok iránt.

Karácsony negyven évvel ezelőtt

Forrás: Fortepan

A Borostyánkő Áruházban ezüstvasárnapon 3 millió 100 ezer forint értékű árut adtak el. Ez a hétköznapi forgalomnak a duplája volt, de a vártnál kissé alacsonyabb is. Műszaki cikkekből és ajándéktárgyakból fogyott a legtöbb. Jugoszláviából és Ausztriából importált sportcipő és kötöttáru volt a legkelendőbb.

A Centrum Áruház vezetői a körülményekhez képest elégedettek a forgalommal, a Derkovits-üzletközpontban a legkeresettebbek a játékok, az ajándéktárgyak, a férfi konfekció, a kötött áru, a női fehérnemű és a kozmetikai cikkek voltak.

Az összes szombathelyi áruházban felkészültek az aranyvasárnapi forgalomra, bár – ahogy az azt megelőző években már megszokottá vált – inkább ezüstvasárnapra tartogatták a karácsonyi ajándékbeszerző körútjukat a vasiak. Aranyvasárnap is gazdag volt a választék az élelmiszerboltokban, volt elegendő hús és húskészítmény, pékáru, nagyritkán déligyümölcs. Ekkor kezdték el a karácsonyfák (lucfenyők) tömeges árusítását. Ha fajták szerint nem is, de méret alapján lehetett válogatni belőlük.

A Skálacoop és a Szövetkezeti áruházak karácsonyi reklámplakátjához készült felvétel

Forrás: Fortepan

A boltokban nem is, a postán volt csúcsforgalom

A karácsony és az újév közeledtével egyre többen vették igénybe a postai szolgáltatásokat. A postásoktól fokozott munkavégzést követelt a küldemények továbbítása, kézbesítése, s a távbeszélgetésekkel, távírószolgálattal összefüggő feladatok teljesítése. Fénykorát élte a képeslapok küldése: a nem túl sok alternatíva hiányában a távol élő rokonok, családtagok, ismerősök ily módon kívántak egymásnak kellemes ünnepeket. De nem akármilyen méretben lehetett képes levelezőlapot, üdvözlőkártyát feladni. Csak 9x14 centiméteres és annál nagyobb küldeményt fogadtak el szállításra; a mértékhatárnál nagyobb képes levelezőlapokat belföldi forgalomban két forinttal lehet bérmentesíteni. Az ajándéktárgyak külföldre feladásakor szükséges volt a küldemények átkötése zsineggel. Egy magyar nyelvű vámárunyilatkozatot is csatolni kellett. A belföldi távbeszélő szolgálatban ajánlott volt a távhívást igényelni, a karácsonyi és újévi ünnepekre szóló nemzetközi beszélgetéseket előzetesen, december elsejétől be kellett jelenteni.

A karácsonyi időszakban az egyébként szokásos forgalom ötszörösével dolgoztak a postások. Hivatalosan Luca napján, vagyis december 13-án kezdődött a dömping. A szombathelyi kézbesítők naponta átlagosan 15 kilónyi képeslapot, levelet vittek a táskájukban.

Új bakelit és koncertsorozat a szimfonikusoktól

Remek alternatíva volt karácsonyi ajándéknak például a szombathelyi szimfonikusok újonnan megjelenő hanglemeze. amelyet Bártfai-Barta Éva Haydn-kantátákat énekelt. A 40 éve megjelent felvétel a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar hetedik hanglemeze volt – öt a Hungarotonnál, kettő pedig az osztrák Preiser-Records cégnél készült.

A szombathelyi szimfonikusok kamarazenekara 1982-ben

Forrás: VN-archív

A komolyabb zenekedvelők pedig akár élőben is meghallgathatták a zenekart, amely előbb Sárváron, a Nádasdy-vár dísztermében, majd Szentgotthárdon, a Művelődési Házban, végül pedig a szombathelyi Bartók Teremben rendezett karácsonyi hangversenyt.

A városi télapó december 20-án érkezett, ajándékot sorsolásra adott

A Hull a pelyhes fehér hó dallamára szánon, ajándékokkal érkezett a szombathelyi Télapó Szombathelyre, a Művelődési és Sportházba. December 20-án és 21-én két nap alatt mintegy háromezer gyermek izgulhatta végig, hogy sorsoláskor ki kap ajándékot. Több mint tízméteres fenyő ékesítette a színpadot, ahol zenebohócok és artisták szórakoztatták a kicsiket a városi fenyőünnepen.

Viharos szél és árhullám

Csak részben volt fehér a karácsony 1982-ben. A szeles időben inkább havaseső volt a jellemző csapadék, semmint a hó. Az időjárás a karácsonyi előkészületek során is inkább a zordabb arcát mutatta. December 18-19-én megszakadt a telex- és telefonösszeköttetés a viharos, szeles időben Szombathelyen. Ötven-hatvan kilométeres átlagsebességű északi szél időnként úgy megvadult, hogy a széllökések elérték a száznyolc kilométeres óránkénti sebességet is. A rendkívüli időjárás okozta károk legérzékenyebben a telex-, illetve a telefonvonalakat érintették. Valamennyi távhívó áramkör rossz volt, a föld alatti kábelek annyira beáztak, hogy a Szombathelyt Zalaegerszeggel összekötő vonal kivételével valamennyi telex-, illetve telefonvonal működése szünetelt. A Rábán és a Repcén kisebb árhullám is elindult. A víz elöntött több közutat is.

Mit sugárzott a TV?

Mivel a szabadtéri programoknak nem kedvezett az idő, éppen ezért nagyobb figyelmet kapott a karácsonyi tévéműsor. Szenteste a tehetősebbek már színesben, de a többség csak fekete-fehérben láthatta a Három szabólegény mesejátékot, amelyet az Emberek a havason című magyar film követett.

December 26-án Bud Spencer és Terence főszereplésével a Különben dühbe jövünk olasz filmvígjátékot adta a Magyar TV

Forrás:

A 2-es csatornán az Egy a kevés közül című kanadai tévéfilmet sugározták. Karácsony napján a tévétornát, az esti mesét és a híreket a Volt egyszer egy vadnyugat című amerikai film követte. Az ünnepek alatt délelőtt a gyerekeket a Cimbora, a Magilla Gorilla, valamint a Süsü, a sárkány ültette le a készülékek elé. December 26-án a Különben dühbe jövünk olasz filmvígjáték volt terítéken.