„Éljük az életet, Élvezzük amíg lehet” – szólt az ismert nóta a Fő téri színpadon nem sokkal éjjel 11 óra után. Bár ekkor még csak gyenge félház volt, aki eljött, így is tett és kihasznált minden pillanatot: villogtak a mókás fejfedők, előkerültek a színes parókák és a szivárvány színeiben pompázó szemüvegek. Szóltak a trombiták és időről időre díszbe öltöztették az eget a tűzijátékok. Találkoztunk szombathelyi társasággal, akik terveik szerint itt töltik az év utolsó éjszakáját, és olyan gencsapáti gyermekes családdal is, akik a lézershow miatt érkeztek – a pici előtte már aludt egyet, gondolták, neki is tetszene. A keménymag már javában tancol és teli torokból énekli, hogy „Körbevesznek jó barátok és rosszak”, amikor találkozunk a Petőházáról érkező párral. Elárulják, a környékükön nem találtak programot, így Bence inkább vállalta a sofőrködést. Kedvüket így sem szegte semmi, és Patrícia már azt is tudta, mit kíván éjfélkor. A csehiből érkező és a szombathelyi barátokkal együtt házibulizó nagyobb társaság tagjai ezzel szemben azt mondták: felesleges fogadalmat tenni.

Az óesztendő utolsó másodpercei közös visszaszámlálással teltek, majd felcsendültek a Himnusz dallamai. Bár a város nem szervezett tűzijátékot, látványból így sem volt hiány: percekig tartott az égi parádé. Nemény András polgármester köszöntőjében azt kívánta: ezekhez a pillanatokhoz hasonlóan éljük meg, engedjük be szívünkbe és adjuk tovább a boldogságot az előttünk álló hétköznapokban is.