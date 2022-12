Mint kézműves mutatkozott be ikonjaival, fatáljaival és gyertyáival a kiállításon Malika nővér, aki nemrég költözött haza Franciaországból, és néhány hónapja a kolostorban lakik, a szobájától néhány lépésre állították fel a termékeit bemutató asztalkát. Az apáca hosszan időzött a viaszolás technikáinak elsajátításánál: Mayer Rudolf vezette a kézműves foglalkozást, aki méhész, és a saját viaszát és eszközeit hozta el, hogy az érdeklődőkkel együtt öntsön komplett szetteket számukra karácsonyfadíszekből. Kellemes illata okán népszerű volt a gyertyakészítés is. A méhész elmondta, otthon a három gyermekével is szokott önteni, hogy felhasználja az év közben keletkező viaszt, és a munkahelyén is rendszeresen alkotnak közösen karácsony előtt: hintalovat, betlehemet, méhecskét, szívet, harangot, angyalkát, templomot, az ünnepkör jellegzetes tárgyait, akár egy fenyő teljes felöltöztetéséhez való formakészlete van.

Majer Rudolf méhész viaszöntő kézműves foglalkozást vezetett

Forrás: Szendi Péter

Windisch Szilvia élénk zöld és mély lila makaronokkal tűnt ki – előbbi tökmagos, utóbbi szilvás volt, nem szintetikus ízekből, hanem tényleges alapanyagokból, állítólag ezekért harc folyik otthon, olyan kapósak. Kínáló tálcájára zöldségekből készített falatokat: lilakáposzta, torma, sárgarépa sajtkrém felhasználásával. Hozott csatnikat és sült paradicsomot is a bemutatóra, 2500 paradicsomtövet nevel Csehiben. Fontos, hogy színesek legyenek, a fehértől az egészen sötétig mindenféle van, a sláger a narancssárga, aminek kisebb a savtartalma, mint a pirosé - így nem fájdítja a gyomrot -, de azért színt ad az ételeknek. A lecsót is ebből készíti, de akár a paradicsomos káposztát is, igazi ízbomba, és alkalmas arra is, hogy az anyatejről a „rendes” táplálkozásra áttérő kisgyerekeknek ebből készítsenek pürét krumplival vagy almával.

Bedicsné Hauzer Adrienn feketeribizli szörpöt és lekvárt kínált

Forrás: Merklin Tímea

A kiállítók között feketeribizli szörp és szilvalekvár mellett „sült teát” mutatott be Bedicsné Hauzer Adrienn, aki Hegyhátszentpéterről jött, és gyümölcsöse a petőmihályfai szőlőhegyen található: 150 fa, 1500 bokor. A „sült teához” ötféle gyümölcsöt aprít fel a tepsibe – szegfűszeggel, fahéjjal ízesíti (cukor nélkül!), másfél órán át süti 150 Celsius fokon, végül steril üvegekbe tölti még forrón, és szárazdunsztolással tartósítja, tartósítószer nélkül. A szörpöket hidegen préseli, majd felmelegítve édesítőszerrel keveri. Az aszalt szilvát hagyományos fatüzelésű aszalókemencében készíti, ahogy egy nyolcvanéves mestertől tanulta: négy fatálon, maggal együtt, így nem folyik ki belőle az értékes nedű.

A börzén nem csak a helyi termékek, hanem a készítésükhöz szükséges eljárásmódok, hagyományos technikák is értéket képviseltek, amint az információk szíves megosztása is, hadd vigyen mindenki haza valamilyen egészségtámogató ötletet a saját konyhájába.