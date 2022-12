A magyar rock legendái közül senkit sem kell bemutatni, és hogy az Ossian zenekar ezen legendák közé tartozik-e, szerintem senkinek sem kérdés. A zenekar fennállása óta sok minden történt, ami most számunka nem is annyira fontos. A lényeg, hogy a 86–94-es időszaka, majd 98-as újjáélesztése óta több generáció is felnőtt a zenekar dalain. Így nem is annyira meglepő, hogy a szerda esti nagykoncertjükre már egy héttel a buli napja előtt elfogytak a jegyek a cseppet sem kis Agora - Művelődési és Sportházban, de még a koncert napján is rengetegen keresték online a gazdájuktól megváló jegyeket.

Valami olyat tud a rockzene, amit semmi más nem, összeköt olyan embereket, akikről nem is gondolnánk, hogy valaha is egy közös színpad előtt múlatják az időt, ezt bizonyította az Agora-koncert résztvevőinek színes tömege is, hiszen volt fiatal, öreg, férni, nő, ing, bőrdzseki, félcipő és szegecses bakancs is szép számban, na meg persze felvarrókból és láncokból sem volt hiány.

A zenekar kitett magáért, hiszen több mint két órán keresztül tépték a húrokat, de a közönséget elnézve simán elment volna még négy óra is az Ossian dalok legjobbjaiból, mint például a Csak a jót, A barát, Acélszív - de természetesen hallhattuk A rock katonái című nótát is.