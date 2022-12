Az ünnepség előtt szentmise volt a római katolikus templomban, a karácsonyi műsor a szentmisét követően kezdődött.

- Talán azért is a legszebb ünnep a karácsony, mert ilyenkor a vakító csillogáson, tömény illatfelhőkön, erőltetett mosolyáradaton keresztül is megérezzük, mi az, ami őszinte. Egyszer hallottam egy mesét, amelyben az angyal különös üzenet hozott: azt, hogy a karácsony nincs mindig decemberi dátumhoz kötve.Mindig akkor és ott történik karácsony, ahol és amikor a krisztusi szeretetből fogant gesztus, mosoly, vagy tett születik. S ha ennek életünk minden pillanatában tudatában lennénk, az eljövendő ünnepet, s mindazt, amit csinálunk, megszentelné, igazzá tenné: többé, mint szeretetajándékká, többé, mint egynapos fegyverszünetté: valami többlet, valami mennyei, valami angyali adódna hozzá. A legszebb, amit ma Mindenkinek kívánhatunk, az az, hogy történjék hát karácsony belül, mibennünk! Ahogy Müller Péter írja: a karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz és az eszeddel nem hiszel! – mondta Kranczné dr. Kovács Bernadett polgármester Asszony köszöntőjében.

Forrás: Németh Péterné

A köszöntőt követően a helyi Mézeskalács Óvoda növendékeinek fellépése következett. A tavalyi évhez hasonlóan nemcsak az óvoda növendékei, hanem az acsádi kisiskolások is készültek, Györe Eszter közművelődési asszisztens segítségével. A gyermekek szívhez szóló műsora igazi karácsonyi hangulatot teremtett. A gyerekeknek köszönhetően sikerült minden jelenlévőnek ráhangolódni legbensőségesebb ünnepünkre, a szeretet ünnepére, a karácsonyra. A helyi asszonyok is egy kis meglepetéssel készültek a lakosságnak.

A falu lakosainak bögréjébe a forralt bort vagy a forró teát az önkormányzat biztosította. A helyi lakosok ajándéka a sok-sok, finomabbnál finomabb sütemény, tészta volt, melyet mindenki szívvel-lélekkel hozott az ünnepségre. Ezúton szeretnénk megköszönni Mindenkinek, aki segített az ünnepség lebonyolításában!