Szenteste 10 perce

Isten az öngyújtó, az ember a gyertya - ünnepi szentmise a Petőfi-telepen

Szenteste Szombathelyen a Petőfi-telepen is megtartották az ünnepi szentmisét, amelyre mi is ellátogattunk. A misét Domonkos atya, szalézi szerzetes, a sorokmajori Jézus Szíve-templom káplánja mutatta be.

Bege Botond Bege Botond

Forrás: Bege Botond

Domonkos atya a prédikációjában örömmel állapította meg, hogy milyen sokan eljöttek. Mint mondta: számára a karácsony a találkozás ünnepe. Egy érdekes hasonlaton keresztül mutatta be Isten és az ember közös kapcsolatát: eszerint az Isten olyan, akár egy öngyújtó, az ember pedig a gyertya, ha nincs Isten az ember életében, akkor nincs semmi, hiszen a gyertya sem tud égni a tűz nélkül. Ugyanúgy az ember sem teljes Isten nélkül. Hiába született meg Jézus kétezer éve Betlehemben, ha nem születik meg bennünk, akkor a megszületése is hiábavaló volt – folytatta. „Mezítelen születtem, hogy le tudj mondani önmagadról, szegényen születtem, hogy megtalálhasd bennem a gazdagságot, kicsinek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon, istállóban születtem, hogy megtanuld tisztelni miden helyet, barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember hozzám közelebb essen, gyengének születtem, hogy te sohase félj tőlem, fegyver nélkül születtem, hogy bízhass jósgomban, szeretetből születtem, hogy sohase kételkedj szeretetemben, éjnek idején születtem, hogy elhidd minden földi valóságot képes vagyok megvilágosítani, emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad aki vagy” – olvasta fel Jézus tanító szavait az atya a prédikációja részeként. Az ünnepi szentmise után, még éjfél előtt, a templom melletti közösségi házban tartottak szeretetvendégséget, amelyre a misére összegyűlt hívek nagy örömmel mentek el, és közösen egy pohár meleg ital mellett töltöttek egy kis időt.

