Kedden reggel indultak idei utolsó túrájukra a Vasi Vándorok Sportegyesület tagjai és mindenki, aki szívesen részt vett az eseményen. A csapat idén negyvennégy tagot számlált, ahol a legkisebb tizenkét, míg a legidősebb hatvanhét éves volt, de minden más korosztályból is sokan voltak kíváncsiak a Kőszegi-hegységre az év ezen szakában. Mint Gombos Kálmán szervezőtől megtudtuk, nagyon jó időjárást kaptak el a túrázók, volt, aki csak pólót viselt a túra alatt. A táv összesen huszonhárom kilométer volt, ami alatt több mint 1100 méteres szintkülönbséget jártak be a kirándulók. Sok helyről érkeztek résztvevők: Tatabányáról, Székesfehérvárról, Pécsről, Győrből, de még Veszprém is képviseltette magát az eseményen. A túra végén a résztvevők oklevelet, a túra alatt pedig harapnivalót is kaptak.