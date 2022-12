December elseje van, ami az év utolsó hónapjának első napja, az ünnepi időszak és az év lezárásának eleje. Ez a nap, és egyben ez a hónap, sokak kedvence, a hó, az ünnepi fogások, a családtagok vagy épp az ajándékok miatt. Ám ez a nap egy meglehetősen borús és sötét dátum is sokak számára. Legalábbis annak az 1,2 millió partiumi vagy erdélyi magyarnak, akik 1918 óta nem élhetnek nemzetiségükkel megegyező országban. Ez a dátum ott nemzeti ünnepi azóta is. Jó lenne belegondolni, hogy mit érezhet ma az a magyar, aki körül mindenki azt ünnepli, hogy miként szakították el őt hazájától. Azóta is otthon élnek egy másik országban, otthon, de valahogy mégsem igazán otthon a folyamatos dualitás problémáival küszködve.