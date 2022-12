Két idősebb hölgy beszélget a buszmegállóban. „Szombaton disznót vágunk” – jelenti ki az egyik, a másik rábiccent és keseregve mondja: „Nálunk már szinte nincs is disznó a faluban. A Tibiék meg a Jóskáék tartanak, és vágnak is mindig az ünnepek előtt, a többinél meg olyan üres az ól, mint a lapos erszény.” Régen november 30-a, vagyis András napja után jött el a disznóvágások ideje. Volt munkája a böllérnek, be volt táblázva a téli hónapokra. Most már élménydisznóvágást kell tartani korlátlan pálinkafogyasztással, hogy az ember megtudja, miről szól ez az egész. A hagyomány hiánycikk lett, amiért busásan fizethetünk. De nincs veszve minden: Viszákon a kocsma mellett igazából vágtak disznót szombaton, rá is csodálkoztunk rendesen.