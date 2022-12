December hatodika reggele volt. A redőny rácsain át derengett be a hajnali fény. A távolból lágy dallam hallatszott. Álmos szemeit megtörölve izgatottan kelt ki ágyából. Kitárta szobája ajtaját, és a küszöb előtt hagyott szőrmés kis papucsára pillantott. Apró csokoládéfigurák jelezték: itt valaki járt az éjjel. Begyűjtötte az ajándékot, felkapta a lábbelit, és sietett a hang irányába. Ahogyan korábban minden évben, úgy előző este is a szülei ablakában helyezte el megtisztított csizmácskáit – kíváncsi volt hát, vajon arra is járt-e az a rejtélyes valaki. A másik szobában megtalálta az édességgel teli kis cipőket és a hang forrását: egy zenélő Mikulás-figurát, ami attól fogva minden decemberben szobájában díszelgett, emlékeztetve őt a gyermekkorára.