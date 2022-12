Régen Luca napján kellett elvetni a búzát, hogy a jövő évi termésre jósolhassanak belőle. Ki a földbe tette, vékonyan takarva, öntözgetve, ki a kemence mellett csíráztatta, és pont karácsonyra kihajtott a szép zöld fű. Működik ez egy cserép földben, ablakba tett vizes tálkában csíráztatva is, akár a gyerekekre is bízhatjuk, örülnek, hogy növényt nevelhetnek. Egykor a kikelt búzával az adventi oltárt díszítették. A hagyományokhoz szívesen visszanyúló modern konyhában a természetgyógyászati felhasználása is elképzelhető, mivel a búzafű a szervezet méregtelenítésére is alkalmas. A karácsony üdvözletére reggel éhgyomorra ihatunk majd belőle frissen préselt levet, hogy megtisztulva fogadhassuk be a születő fényt.