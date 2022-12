Az elsőre mindenki emlékszik. Az első alvós babára, az első kopogós cipőre, az első szerelemre, az első csókra, az első vizsgára, az első munkahelyre. És bár a második, a harmadik, a sokadik is ott maradhat örökre az emlékeink között, az első más. Kitörölhetetlen. De mi a helyzet az utolsóval? Tudjuk-e, felismerjük-e, hogy ez most az? Hogy valaminek vége lett, ideje elengedni, és várni az újat, valami teljesen mást. Az év vége a nagy számvetések ideje is. Lezárunk valamit, megtervezzük az újat, és ha kellően bölcsek vagyunk, tanulunk a hibáinkból. Ami rossz volt, próbáljuk kitörölni, ami szép volt, azt pedig féltve becsomagoljuk, és visszük tovább magunkkal. A telepakolt kartondobozokban és a szívünkben. Kitörölhetetlenül.