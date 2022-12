Pislog, mint miskolci kocsonyában a béka – tartja a mondás, amely állítólag egy régi, de igaz történeten alapszik. Potyka Kati a pincéből hozta fel a kocsonyát a vendégeknek a jó nevű miskolci fogadóban. A tót atyafiak egyike – amint jobban szemügyre vette a tányért – elejtette a villát, és felkiáltott: Jáj, jáj, kocsmárosné, a kocsonyának szeme is van, és csak úgy hunyorgat felim! Nem csalás volt, és nem ámítás: egy izmos béka derékig volt a kocsonyába fagyva. Potyka Kati „engesztelte ki” a tűzhelynél szegényt. Ma is eldobnánk a villát, ha béka kacsintana ránk az ételből, mert mi is ugyanazt várjuk a kocsonyától, mint egykor azok a miskolciak. Legyen jó gazdag: bőrke, hús, köröm és csülök kandikáljon ki abból a megdermedt, remegős léből.