Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk – Pilinszky János Advent című írása 1974 decemberében jelent meg az Új emberben. Üzenete pedig talán még aktuálisabb, mint 48 éve. A „türelmetlenség évszázadában”, ahogy azt többen nagyon helyesen megfogalmazták, nem lehet elégszer elolvasni. Akár a forgószél, ami végigsöpör a tájon, úgy szippantott be minket a mindent most és azonnal akarunk elve, hogy lelkünk darabkáit szanaszét szórja. Önbecsapás azt gondolni, hogy nem ragad minket magával. Engedünk annak minden nap, akkor is, amikor az adventi csokinaptárból az utolsó darabkát is megettük december 11-én. Vigyázat, mert így ezt a mintát adjuk át gyerekeinknek