Elkezdődött a 2022-es év utolsó hete is, megértük ezt is. Így visszatekintve erre az évre, biztos vagyok benne, hogy sokan titulálják ezt az évet az egyik legrosszabbnak az elmúlt pár évtizedhez képest. Ezzel jómagam is így vagyok, ahogy mindannyiunknak a közös nagy problémák, gondok, nehézségek mellett megvannak a saját kis életünk nagy problémái, kérdései. Szeretnénk remélni, hogy a 2023-as év sokkal jobb lesz, bár, ha nem tör ki egy újabb háború, már előrébb leszünk. De azért a gondok mellett ne feledjük sose: nem az a lényeg, hogy mink nincs vagy mink lehetne, hanem az, hogy mink van! Akár a család a karácsonyi asztal körül, baráti társaság a szilveszteri éjszakához, vagy akár egy biztos társ a mindennapokban.