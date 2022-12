„A legalkalmasabb időpont egy fa elültetésére húsz évvel ezelőtt volt. A második legalkalmasabb időpont most van.” – tartja egy kínai közmondás. Visszatérő üzenete ez közösségi faültetéseknek, környezetvédő megmozdulásoknak. Jól csengő kommunikációs panel vagy őszinte gondolat? Március 22-e a víz világnapja, április 14-e a Föld napja, május 10-e a madarak, fák napja. Az év utolsó előtti napján íme, egy kis összesítő azoknak, akik a közösségi felületeiken 2023-ban (is) szeretnének jó, környezetvédő polgárként tetszelegni. Be lehet írni pirossal a naptárba. S közben azon is elmorfondírozhat mindenki: egy 40–60 éves kivágott fás szárú növény mennyi facsemetének felel meg? Szerintem e téren gyászos hetek ezek.