Szilveszterhez ezer babona kötődik. Állítólag jó, ha az ember kitárja az összes ablakot, amikor éjfélt üt az óra, mert így távozhat a megfáradt óév és érkezhet a reményteli új esztendő. Célszerű madzagra kötve pénzérmét vagy papírpénzt is kilógatni az ablakon, majd behúzni, mert ez növelheti a pénzszerzési esélyt és gazdagságot hozhat. Az éjféli csók, ha nem is egy életre, de a jövő évre biztosan szerelmet jelent, a malac és a lencse a bőségről, a hideg vízzel mosdás az egészségről gondoskodik. Kérhetünk, kívánhatunk is az esztendő utolsó napján. Hogy mit, azt Arany János írta meg a legszebben: Kívül, belül maradjon békében az ország, a vásárra menőket sehol ki ne fosszák. Béke legyen a háznál és a szívredőben. Adjon Isten, ami nincs, az új esztendőben.