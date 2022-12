Délután 15 órára zárt ülést hívott össze Fehér László polgármester: a városvezetők itt döntenek a Kresznerics Ferenc díj adományozásáról, továbbá ingatlanértékesítés kérdése és az új raktársátor véleményezése szerepel a témák között. Nyílt ülésen fogadhatják el a képviselő-testület jövő évi belső ellenőrzési- illetve munkatervét. A napirendi pontok között szerepel az önkormányzat és a Vas Megyei Szakképzési Centrum között kötendő megállapodás – ennek lényege, hogy a város átadja a sportcsarnok vagyonkezelését.

A Kemenes Vulkán Park kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé, hogy az éves maradványpénzből elvégezhesse a szükséges karbantartási munkálatokat – erről is szavaznak majd a képviselők. Szó lesz még arról is, hogy a megemelkedett költségek miatt támogatásért fordult a városhoz a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Alapítvány; továbbá a város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása, a közvilágítási hálózat jövő évi karbantartását tartalmazó szerződés és a TOP Plusz pályázatokról szőlő beszámoló is szerepel a napirendek között.