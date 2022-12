A korábban is ritkán beszerezhető keszegfajok ára jelentősen megemelkedett, minőségtől, vásárolt mennyiségtől, korosztálytól és fajösszetételtől függően nettó 1200-1400 forint kilója, ami megközelíti a piaci ponty árát – mondja Puskás Norbert, a szervezet ügyvezető elnöke. Ennek ellenére, mivel a szövetség által kezelt horgászvizeken elsődleges cél a minél változatosabb halállomány fenntartása, november közepén a szombathelyi Halászmester Kft. ös - szesen 716 kg II. és III. nyaras dévérkeszeget szállított a vasi vizekbe.

Ezekből a répcelaki tóba 100, a csepregi tóba 202, a máriaújfalui tóba 414 kilogramm került. Az idén a mintegy 60 tonna ponty mellett – a mostanin kívül – telepítettek 13 800 kilogramm keszegfélét és 1418 kilogramm ragadozó halat. A csepregi téglagyári tó és a máriaújfalui Hársas-tó telepítése a Csepregi Répcementi HE, illetve a Szentgotthárdi HE támogatásával valósult meg. Puskás Norbert felhívja a vasi horgászok figyelmét arra is, hogy tanúsítsanak önmérsékletet a keszegek megtartásában, és vegyék figyelembe a dévérkeszeg természetes szaporodását tavasszal.